武漢肺炎疫情延燒，衝擊台灣水果外銷，其中根據行政院農委會統計，台灣鳳梨每年外銷至中國的占比高達97%，出口數量高達逾5萬噸，今年更因暖冬提早量產，面臨滯銷危機。不過另一頭，台南關廟金鑽鳳梨卻因為受到日企最愛，就算一顆要價500元，外銷成績還是嚇嚇叫。

根據農委會統計，2019年外銷至日本的水果中，鳳梨僅次於最大宗的香蕉，高1023公噸、金額達137萬美元。而國內超市city’super也統計，日本民眾熱愛台灣水果，包括台南關廟的金鑽鳳梨、屏東愛文芒果、玉荷包都是外銷水果的主力；2019年該超市銷日的玉荷包3公斤售價2660元，銷日愛文芒果5公斤約8至14顆要2千8百元，金鑽鳳梨1盒3顆，售價也高達1千5百元。

根據city’super觀察，精品水果的外銷市場以與香港及日本的業務往來的企業訂購最多，日本占比達8成，許多是寄送至日本餽贈親友；由於偏好鳳梨產品，因此儘管一顆金鑽鳳梨要價500元，日企還是照樣埋單。

(中時電子報)