國際反避稅潮持續蔓延，自去年底起，歐盟鼓勵各成員國自行公告自己的租稅黑名單。常見的「免稅天堂」英屬維京群島（BVI）、百慕達雖已脫離歐盟稅務不合作名單，但在歐盟個別國家的黑名單中仍榜上有名，法國將在今年4月1日、荷蘭則自明年年初開始，正式對黑名單實行制裁。

歐盟過去都會定期更新黑名單，但總停留在公布階段，歐盟因此要求會員國最慢要自2021年以前，實施至少一項稅務性防禦措施。

加強稅務防禦 歐盟其他會員國可能跟進

「假設某台商要去法國投資，老闆可能會習以為常先去開一個BVI公司，母公司在透過旗下這個BVI公司，再去投資法國」，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德說，早期這樣的非上市櫃台企很多，但現在歐盟會員國開始通力把免稅天堂的稅挖出來，就是希望BVI公司在整個交易中都消失，比較像懲罰。

徐有德分析，黑名單上路後，對台商恐將產生3大影響，第一，透過設立BVI公司投資歐洲國家，這類「有股權投資關係」的台商可能占主要類型。

台商到歐洲做生意以銷貨為主，將在亞洲生產的貨賣過去，而台灣母公司透過BVI賺到在歐洲國家的錢，但BVI不必繳稅，假設投資荷蘭並打開市場後，再由BVI的股東到荷蘭設公司，台灣母公司獲利只會在荷蘭課稅。

第二，台商透過BVI向荷蘭或法國收取權利金、利息是另一種類型。假設台灣軟體廠商供法國客戶下載使用，因此取得權利金，BVI身為所有權人，就可只向法國客戶收錢不必繳稅，但按照法國新規定，從法國客戶取得的權利金要扣掉75%繳稅給法國，採行這樣商業模式的台商可能會打退堂鼓。

第三，到歐盟做生意的台商也可能受到潛在衝擊，這一波反避稅潮持續發酵，歐洲國家將可能傾向避免與BVI公司做生意，影響台商銷貨。

稅率可能變高 台商與歐交易成本也增加

此外，這波制裁將使稅率變很高，且有些費用不能認列，台商在歐洲會員國一方面本來就要繳稅，這下等同於沒被減免到，還要再繳一次稅。

那麼，未來必須撤掉BVI公司？徐有德認為，撤掉成本較高，可能不是一年幾千美元可以解決，可以先暫停BVI運作。曾博昇則建議，BVI公司就盡量做單純控股業務，或是可以在BVI與法國、荷蘭中間增加一個替代性實質營運公司，設立地點只要與法、荷有租稅協定，就可避免掉黑名單的立即負面效應。

(中時電子報)