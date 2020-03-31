通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

「國標女王」劉真30日一早羽化成仙，由弟弟劉恆一路護送到焚化場，據悉，劉媽媽也到場送別愛女，趕在封棺前見劉真最後一面，通靈大師江嘉葉就透露看到母女淚別一幕，讓人不捨。

江嘉葉表示，當劉媽媽在親撫棺木時，劉真其實跪在她面前，並淚流滿面地深深叩三個頭，接著站起來擁抱母親，親吻媽媽臉頰說：「原諒女兒不孝，我先走了，讓我們下輩子再結母女緣，我一定好好孝順您，您別難過，我現在跟在菩薩旁邊，您不用為我擔心，好好照顧爸爸和您自己的身體，有空常去看霓霓，讓她從您這兒得到母愛」。

而在劉真火化後，被弟弟護送到三芝青龍殿暫置的這路上，江嘉葉表示看到劉真有兩位仙女陪著跟進，劉真輕輕地對弟弟說：「對不起，我先走了，爸媽就由你供養孝順，期望來世我能補償你。」等劉恆離開，劉真也跟著兩位仙女駕雲往天上去，劉真在雲上依依不捨，揮手大喊：「再見了！養我育我的台灣，再見了！我親愛的家人，再見了！我所有親愛的朋友，再見了！我親愛的老公，我先到天堂等著你們，一起來相聚，我還要跟你再續夫妻緣哦！」隨著聲音越來越遠，劉真也越飛越高。

(中時電子報)