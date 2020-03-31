台灣防疫正能量：外國朋友怎麼看？(影/HOPE English 希平方)

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣防疫作為近日受國際矚目，世界衛生組織(WHO)秘書處29日發布聲明，肯定臺灣的防疫成效，並正視將臺灣納入全球對抗新冠病毒疫情工作的重要性。有20名住在台灣的外國朋友特別拍下影片感謝防疫英雄，直呼「全世界應該將台灣防疫措施視為楷模，並向台灣學習」，強調「住在台灣很安全」。

近期全球受到疫情影響，造成民眾恐慌，20名在台的外國朋友，分享對台灣防疫成果的看法，John 陽昊恩表示，「住在台灣是一件非常安全的事，所以我找了一些外國朋友，想對台灣傳達愛與正向的力量。」

來自美國的賈斯汀表示，「我想要給台灣一個大大的感謝，大聲說出來你們在控制疫情方面做得很好！」來自瑞典的方馬丁表示，「台灣人大家的努力，全台灣不分晝夜的工作，包括醫療人員、大眾運輸工作人員、超市店員甚至是外送人員，所有人都在努力防堵疫情」。

法國RIC說他去到任何地方都能看到乾洗手，現在捷運站還有熱像儀來量體溫，以防堵發燒患者，這真的讓他感到很不可思議。

來自德國的賀少俠則指出「我希望全世界將台灣視為楷模，並且從台灣身上學習，全世界加油，台灣加油！」20名外國朋友稱讚台灣的各種管制措施，還大讚「住在台灣很安全」、「台灣是我們的家園，謝謝辛苦的防疫人員，大家一起加油」。

(中時電子報)