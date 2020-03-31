日前經檢測確診感染新冠病毒的英國王儲查爾斯結束7天的自我隔離，英國王室發言人稱，查爾斯王子在諮詢醫生後，確認其健康狀況良好，因此無需再自我隔離。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，克拉倫斯宮上周發表聲明說，71歲的查爾斯出現輕微症狀，經檢查後確診感染新冠病毒。隨後，他就一直在位於蘇格蘭的家中自我隔離。

不過，查爾斯王子的72歲夫人卡蜜拉經檢測未受感染，但為了安全起見，她仍必須繼續自我隔離，一直到本周結束為止。

報導說，查爾斯王子的最後一次公開活動是3月12日，當天他曾和英國女王有短暫會面。

英國王室表示，女王目前身體健康，一周前已搬到溫莎城堡居住，王夫愛丁堡公爵也從英格蘭的官邸搬入溫莎城堡。由於兩人都已近百歲，醫生也對他們的生活起居做了妥善安排，以避免感染。

依英國政府規定，如果患者獨自居住，必須居家自我隔離7天；如果患者和同住的人出現症狀，全體居家隔離14天。

不過令人納悶的是，如果已經確診的查爾斯王子可以結束隔離，是否表示其已確診的新冠肺炎已然痊癒？報導內容對此未說明清楚。反而是查爾斯的夫人卡蜜拉未確診新冠病毒，卻仍需進行自我隔離中，也讓人對英國的隔離措施有些難以理解。

(中時電子報)