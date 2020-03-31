新冠肺炎疫情全球升溫，放眼歐美國家因民情不願意戴口罩，結果卻造成每天不斷爆發新增確診病例。台灣守得漂亮的防疫作為近日大受國際矚目，婦產科名醫蘇怡寧，在他的臉書上分享了一張圖表秒懂「戴口罩到底有沒有用？」他說這是一個很有趣的對照組合，面對即將到來的清明掃墓，蘇怡寧提醒，人生無法重來，一定要把疫情守住。

東方與西方國家面對新冠疫情是否戴口罩有不同的看法，蘇怡寧醫師在粉專上分享一張來自Twitter: @jperla的圖表，這張圖顯示出口罩戴不戴的差別很大。

蘇怡寧解釋，包括日本新加坡香港是「戴口罩組」。到目前為止，是對於疫情守的都比較好，雖然台灣沒有在統計中，如果有會在更下方。

從圖表中，可看出韓國的疫情一開始也是上升很快，不過，可以觀察到到了第15天時，疫情開始呈水平發展。蘇怡寧說，不要看人家(韓國)一次爆，但控制下來的速度也是相當令人驚艷，當然不見得單純是口罩。反觀不戴口罩的國家如英國、西班牙、英國、美國疫情的發展，目前仍沒有趨緩趨勢。

圖表一曝光後，許多網友看了也留言，「出門戴著口罩都不會想說話，減少飛沫」、「還有我發現大家變得愛洗手了」、「一定有用，至少自己的飛沫不會亂噴」、「很有用！連感冒都不見了！」，不過也有人擔心，「以這陣子對歐美返國人士的檢疫規格來看，還是要為最壞的情況先做準備」。

(中時電子報)