國民黨立委陳以信今夜在臉書發文憶前行政院長郝柏村，陳以信提及近百高齡的郝柏村當年曾想登上太平島，特別前往總統府陳情，最後是因國際上擴大宣傳太平島是天然島的真相，層峰決定邀請國際學者登島親眼證實，「郝杯杯」才得以如願。

陳以信說，從小郝杯杯就是傳說中的人物，從來沒想過和郝杯杯的生命會有什麼交集，沒想到第一次交集發生在四年前，那年郝柏村已98歲，但現在也成了最後一次。

陳以信表示，他在總統府最後半年多正值南海仲裁案，因緣際會下他在府內協助馬總統，捍衛南海主權與海洋權益。有幸3度飛往太平島，其中一次還陪同馬總統前往。

陳以信回憶，記得3月底正好青年節那天，突然副秘書長蕭旭岑兄請他上樓陪見一位重要老長官，竟是郝杯杯親自來訪。郝殷切表達渴望前往太平島的心願，說他一生戎馬捍衛國土，再偏遠的地方都去過，但就是沒去過太平島。他以近乎懇求的語氣，希望我們幫他完成這一個人生心願，他很想親自踏上這塊中華民國最南端的國土。

陳以信說，他口中不忍拒絕郝柏村，但心下其實很為難，畢竟太平島是軍事禁地，不容私人探訪，更不可能為了一個人，讓C-130 來回數千公里飛一趟太平島。可是又不想讓郝杯杯太失望，只好含糊的說會想辦法，拍完照勉強送走了郝，但也不知如何是好。

陳以信提及，後來事情發生奇妙變化，為在國際上擴大宣傳太平島是天然島的真相，層峰決定邀請國際學者登島親眼證實，並再邀現卸任國安高層官員前往視察，而郝杯杯真的跟上了這最後一趟太平島之行。「當天晚上與層峰在台北賓館宴請剛從太平島飛回來的郝杯杯，看到他心滿意足心願已了的笑容，我們也都鬆了一口氣」。

陳以信說，後來他再也沒見過郝杯杯，在英國聽說他以百歲之齡受洗成為基督徒，才知道他此生最後的願望，原來不是飛去太平島，而是飛向太平天堂，直到完成這件第一大事，他的人生才能完滿結束。

(中時 )