通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

「國標舞女王」劉真30日羽化成仙，許多圈內朋友在靈堂開放時，抓緊機會去弔唁劉真，通靈大師江嘉葉在這期間也看到劉真心中一直掛念的事，見到她的魂魄不斷在叮嚀辛龍。

江嘉葉表示，在劉真靈堂開放的第二天，她看到胡瓜、小禎等一群人到現場，一時忘記大家看不到自己，開心地向他們打招呼，感謝好友們去看她。後來胡瓜步出靈堂受訪，哽咽講到擔心辛龍走不出來，女兒年紀小，希望辛龍堅強，別讓孩子失去母親又要失去父親的愛。劉真聽到此，在旁一直猛點頭，一邊掉淚說：「一定要給霓霓父愛和母愛，別讓她像孤兒失去父母的愛啊！」

而在劉真靈堂開放的最後一天，辛龍一直留到晚間7點才哭著離開靈堂，劉真也一路跟隨出來，不斷叮嚀辛龍：「一定要好好照顧霓霓，把她養大」，並透露觀世音普薩再三說千萬不要募款，「那是要還的，下一世或下下世，千萬不要讓霓霓現世就背著這麼大的業債，來世她和你都會很辛苦的，我們有多少就做多少，千萬不要募款啊。」

(中時電子報)