荷蘭政府在三月12日宣布，因為新冠肺炎疫情，關閉全國博物館、美術館等公共場所。然而位於阿姆斯特丹東南方的拉倫市，市中心的拉倫辛厄爾博物館(Singer Laren Museum)驚傳梵谷名畫在閉館期間遭竊的消息。

根據路透社的報導，梵谷在1884年的畫作「春日花園」(Spring Garden)，是該博物館向格羅寧根博物館借來展出的作品，卻在周一(30日)凌晨遭小偷偷走。館長洛姆(Jan Rudolph de Lorm)得知後表示: 非常震驚。

警方表示，竊賊在凌晨3點15分左右打破玻璃門闖入，觸動警鈴，但警方趕到現場後，歹徒已消失無蹤。警方已開始調閱監視錄影機，封鎖現場進行蒐證。同時，也呼籲犯案者盡速將畫作歸還。

荷蘭的新冠肺炎疫情嚴峻，周一(30日)宣布的新增確診案例為884例，累計高達11,750 例。

(中時電子報)