隨著農業銀行30日晚間公布2019年年報之後，大陸國有6大行年報全部揭露。據新浪財經報導，2019年6大行共計賺1兆1166.74億元（人民幣，下同），換算等於每天賺超過30億元，擬發放現金股利總額達3352億元。

其中從各項紀錄來看，工商銀行2019年總資產首破30兆元；中國銀行稅後利潤則突破2000億元大關，而郵儲銀行的歸於母公司淨利潤增速則進一步增至16.48％，增速穩居6大行之首。

(旺報 )