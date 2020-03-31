陸國有6大行年報揭露 去年合賺1.11兆人幣 03:472020/03/31 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著農業銀行30日晚間公布2019年年報之後，大陸國有6大行年報全部揭露。據新浪財經報導，2019年6大行共計賺1兆1166.74億元（人民幣，下同），換算等於每天賺超過30億元，擬發放現金股利總額達3352億元。 其中從各項紀錄來看，工商銀行2019年總資產首破30兆元；中國銀行稅後利潤則突破2000億元大關，而郵儲銀行的歸於母公司淨利潤增速則進一步增至16.48％，增速穩居6大行之首。 (旺報 ) #銀行 #年報 #利潤 #國有 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 公銀房貸降息2碼 民銀不跟？ 01:142020/03/27 財經要聞 減提不動產呆帳 金管會不准 01:152020/03/27 金融．稅務 華南AI行動銀行 獲肯定 01:152020/03/27 產業特刊 西進不停歇！中信銀上海虹橋支行獲營業執照 20:402020/03/27 財經 創十年新低 陸1-2月工業企業利潤 年減38％ 04:102020/03/28 全球財經 人大外事委怒批 台北法亂中美大局 04:092020/03/29 話題觀察 媒體戰再升級 美擬逐陸臥底記者 04:092020/03/29 話題觀察 疫情重創銀行業 KPMG：銀行業留意稅務管理 04:102020/03/30 投資理財 鴻海通過去年財報 每股稅後盈餘8.32元 16:192020/03/30 財經 中國信託銀行 榮獲財訊4大獎項殊榮 04:092020/03/31 焦點新聞 兩岸熱門新聞 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 陸富商郭文貴 坑殺林鴻道18億 - 日報 日本護衛艦和大陸漁船在東海相撞 - 兩岸 陸國有6大行年報揭露 去年合賺1.11兆人幣 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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