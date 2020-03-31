吉利汽車去年總收益974億人幣 市占穩升至6.5％ 03:472020/03/31 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸代表車企之一的吉利汽車30日發佈2019年財報，顯示去年吉利汽車全年總收益（TR）達974億元（人民幣，下同）、淨利潤為82.6億元，同時股東應占溢利為81.9億元。 據新浪財經報導，受全球經濟下行、中美貿易摩擦、大陸汽車國五、國六排放標準切換等因素影響，導致2019年汽車市場整體下滑，但吉利汽車的市場佔有率仍呈現穩中有升格局，從2018年6.2％提升至6.5％。 (旺報 ) #汽車 #市場 #收益 #大陸 #市場佔有率 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉鶴經濟報告 貨幣政策救市場 04:092020/03/27 焦點新聞 切割大陸台商 台灣經濟受傷 01:142020/03/27 論壇廣場 南京小學展開 疫情防控應急演練迎開學 12:112020/03/27 兩岸 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 大外宣真好用 04:092020/03/28 論壇廣場 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 上海商銀去年獲利創新高 配現金2.05元 17:162020/03/30 財經 陸多地推汽車消費新政 04:102020/03/31 全球財經 兩岸熱門新聞 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 陸富商郭文貴 坑殺林鴻道18億 - 日報 日本護衛艦和大陸漁船在東海相撞 - 兩岸 陸國有6大行年報揭露 去年合賺1.11兆人幣 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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