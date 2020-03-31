大陸代表車企之一的吉利汽車30日發佈2019年財報，顯示去年吉利汽車全年總收益（TR）達974億元（人民幣，下同）、淨利潤為82.6億元，同時股東應占溢利為81.9億元。

據新浪財經報導，受全球經濟下行、中美貿易摩擦、大陸汽車國五、國六排放標準切換等因素影響，導致2019年汽車市場整體下滑，但吉利汽車的市場佔有率仍呈現穩中有升格局，從2018年6.2％提升至6.5％。

(旺報 )