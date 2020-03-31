波蘭總統安傑伊·杜達(Andrzej Duda)周一對外表示，倘若公共衛生及安全問題沒辦法保證，五月份的總統大選就必須延期舉行。

根據路透社的報導，波蘭的多數黨至今都堅持照常舉行總統大選，沒有必要延期。然而，反對黨已多次提出必須要延後舉行投票。總統杜達屬於多數黨聯盟，此話一出，讓延後舉行總統大選的可能性大增。

波蘭目前有1,984例確診案例，26例死亡。在歐洲各國之間相比，疫情不算是最嚴重的地區。

(中時電子報)