以色列向來標榜以科技治國，現在面臨新冠肺炎疫情的威脅，以色列想要動用國防科技來防疫。以國國防部宣稱，能用取得人們的手機資訊，再用間諜軟體分析出可能感染新冠肺炎的人，再針對這些人進行檢測。

根據路透社報導，以國國防部長班奈特(Naftali Bennett)周一對媒體表示，這項措施區要內閣同意，預計會通過。然後還需要檢察總長的同意，因為涉及民眾個資問題。一旦取得這兩個單位的同意，48小時即可上路。

以色列有一天檢測5千名的能力，現在衛生當局希望針對重點民眾進行檢測，然而許多感染新冠肺炎的人初期並沒有症狀，若用症狀當作受測的標準，不一定準確。所以以國希望能動用軍事級的科技，蒐集手機資訊，分析大眾的移動路徑，將有感染風險的人全部鎖定，追蹤並檢測。這個軟體根據是否有接觸過確診病患，將全民分做1到10個風險等級。

這個政策馬上引起人權政黨的反對，認為已經違反個人隱私及自由。

以色列目前累計的確診病例為4,347例，死亡15例。在國會傳出有人確診之後，總理班傑明·納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)也正在家中自我隔離。

(中時電子報)