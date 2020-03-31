精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月31日)的國際新聞重點。

【1】東奧確定日期 改到明年7月23日

東京奧組委首席執行官武藤敏郎早前指出，考慮到給運動員更多準備時間，奧運會延期到明年夏天舉辦更合適，現已確定改期至2021年7月23日舉行，而延期後的東京奧運會，仍然沿用「東京2020（TOKYO2020）」的名稱。

【2】東京若封城 1個月的GDP恐大跌逾1兆4千元

日本智庫第一生命經濟研究所30日估算，東京都若因新冠肺炎疫情宣布封城的話，1個月的實質GDP（國內生產毛額）將大跌5兆1千億日圓（約台幣1兆4千448元）。

【3】英5G建設可能排除華為

新冠疫情肆虐，歐美國家的確診人數持續飆升，大陸卻不斷下降。英媒29日披露，強森政府極度不滿大陸處理疫情的方式，待危機告一段落，勢必將重新檢討對中關係，且可能禁止大陸電信巨擘華為參與5G網路建設。

【4】日執政黨建議政府實施17兆元的經濟對策

日本執政的自民黨30日彙整出因應新冠肺炎疫情的經濟對策建言，盼日本政府實施達60兆日圓（約近台幣17兆元）的經濟對策，以及20兆日圓（約近台幣5兆6千660億元）的政府財政支出。

【5】疫情波及全球糧食安全 4、5月糧食供應恐出問題

新型肺炎疫情肆虐造成全球各地人力短缺及物流受阻，令專家擔心一場糧食危機正悄悄形成。聯合國農糧組織（FAO）預警全球糧食供應鏈可能在4、5月出現問題，並呼籲各國勿在此刻採取糧食保護主義。

(中時電子報)