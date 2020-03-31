這幾天還真不平靜！「國標女王」劉真離我們遠去，接著又傳出日本知名搞笑藝人志村健因染新冠肺炎病逝東京，震驚尚未平息之際，又聽聞前行政院長郝柏村，因年事已高造成多重器官衰竭辭世的消息，名人相繼辭世令人不勝唏噓。命理師楊登嵙對《中時電子報》透露，2020年庚子年，每逢庚子年比較容易發生大事情，國家棟樑級的耆老、明亮之星殞落呼應其中。

楊登嵙表示，2020年歲次庚子年，鼠年庚為金、子為水，金生水，水太旺，易發生水災。他另外舉出古代預言書農民曆《黃帝地母經》其中有關太歲庚子年的陳述：「人民多暴卒，春夏雖淹留，秋冬多饑渴，高田猶得半，晚稻無可割，秦淮足流蕩，吳楚多劫奪，桑葉須後賤，蠶娘情不悅，見蠶不見絲，徒勞用心切，鼠耗出頭年，高低多偏頗，更看三冬裡，山頭起墓田。」

楊登嵙解釋，《黃帝地母經》該段話若放到現代的角度來看，可將其視為預測庚子鼠年比較容易發生大事情，可能會有疾病和災難發生，導致傷亡增加。除了戰爭，大饑荒，蝗蟲，農作物重大損失，重量級棟樑、國家級的耆老、明亮之星會殞落，也可以說是一種廣義的呼應庚子年之災。

(中時電子報)