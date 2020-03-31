小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（31日）新聞重點。

【1】郝柏村辭世 享嵩壽101歲

前行政院長郝柏村因中風造成多重器官衰竭，昨（30）日下午2時47分於三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲。郝柏村之子、前國民黨副主席郝龍斌昨以「出生入死、奉獻一生」8字表述其父一生，臨走的願望就是「永遠維持台灣的和平與安全」，這是他的終生職志。

【2】瘋狂掃射 悍匪劫板信商銀78萬

板信商銀大直分行30日遭人持槍行搶，歹徒持疑似改造突擊步槍，一進門就對保全員大腿開1槍，再瘋狂掃射天花板5槍，接著威脅行員開門，進入櫃臺搜刮78萬多元逃逸，全程僅花74秒。警方查出他駕駛偷來的計程車逃逸，已尋獲贓車，正全力緝凶。

【3】摒棄民粹對抗 善用520前機會之窗！綠營大老籲 兩岸合作抗疫

新冠肺炎疫情延燒，亞太和平基金會董事長許信良等綠營大老和兩岸專家，昨天呼籲兩岸摒棄民粹對抗，在防疫經驗和疫苗研發上攜手合作，共同對抗病毒和經濟蕭條。綠委賴瑞隆也建議兩岸在520前釋出更多善意，讓兩岸未來4年有更好的互動發展。

【4】美國無限QE 台灣不會跟進

新冠肺炎衝擊擴大，逼得全球央行放大絕救市，美國聯準會Fed上周更史無前例端出「無限QE（量化寬鬆）」瘋狂撒錢。中央銀行總裁楊金龍昨在立院財委會被問到是否跟進，他表示，台美狀況不同，美國以直接金融為主，台灣是間接金融，台灣不需要無限QE、也無法學。

【5】日本喜劇泰斗 不敵新冠肺炎！志村健病逝 歡笑怪叔叔成絕響

日本「喜劇天王」志村健因新冠肺炎奪命，享壽70歲。志村健是日本演藝圈的首位確診者，日本時間29日晚間11時10分病逝，為精采人生劃下句點。蔡英文總統昨天在推特和臉書為日本「喜劇之王」志村健表示哀悼。她感謝志村健超越國境、帶給台灣人許多歡笑與元氣，「相信您即使在天國，也一定會帶給很多人歡笑的吧」。

(中時電子報)