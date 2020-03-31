溫布頓公開賽成為下一個受新冠疫情衝擊的大滿貫賽。德國網協副總Dirk Hordorff告訴德國媒體說，今年的溫網會被取消，他們將在本周三緊急會議之後宣布相關事宜。

溫網6月29日開打，不過比他們時程更早的法國公開賽已經從5月24日延後到9月20日。「在這個時候還讓全世界的人跑來跑去是無法想像的。」雖然距離6月底還有一些時間，德國網協不認為能夠辦得成。

主辦方(全英俱樂部)表示疫情嚴重，不容遲疑和觀望。2020年將是二次世界大戰以來首次沒有溫網的一年，雖然延期也是選項，但賽程大亂可能更讓選手吃不消。澳網在1月落幕，美網8月31日開打，法網不願取消而移到9月已經引起一些選手的反彈，因為那已經不是紅土賽季了。

溫網自首屆1877年以來，受到最大衝擊的是二戰期間，連續停辦6屆(1940-45)，澳網也連停5屆，當時法國遭到佔領仍然只停辦1屆(非官方續辦)。由於兩次大戰均未波及美國本土，美網從未停辦過。

(中時電子報)