陸媒《環球時報》3月31日報導，大陸接連出現無症狀感染者病例，成為考驗防疫成果變數，大陸中央30日作出必須突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療等重磅指示。浙江省當天也宣布「14天隔離＋14天觀察」的超嚴格無症狀感染者管控要求。大陸頂尖專家進行全方位解讀，認為對於無症狀感染者，要做的是從戰略上藐視它不會掀起大浪；也要從戰術上重視它，每一例都要重視，發現「上家」、有無「下家」，觀察到位，。

據陸媒報導，河南29日通報一例本土新增病例曾與無症狀感染者有接觸史。甘肅蘭州29日也通報一例新增湖北輸入無症狀感染病例。合肥近日報告一例無症狀感染者是留英學生。此前山東德州、貴州貴陽、四川綿陽等地接連報告境外輸入無症狀感染者，浙江嘉興還出現境外輸入無症狀感染者關聯本土確診病例。

《環球時報》報導，武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表示，和有症狀的感染者相比，無症狀感染者的傳染性要相對小一點。病人發熱期間傳染性非常強，因病人體內有大量病毒排出。無症狀感染者群體的病毒排出量並不大，但還是不能掉以輕心，只要有病毒出來，還是容易傳染給周圍的人。

楊占秋強調，無論有無症狀感染者，前提是在疾病流行期間才存在，現在大陸疾病流行期基本結束，有症狀患者都已大大減少，無症狀感染者也就相應減少到極個別。

鍾南山院士認為，就目前這個階段來說，大陸不存在大量「無症狀感染者」。如果有的話，這些人一定會把病毒傳染給其他人，使得確診人數更高。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，無症狀攜帶者攜帶病毒延續的時間會超過3個星期，這類人如果不去醫院治病，就不會被發現；如果從海外回來，不被檢測，也不進行隔離，或者隔離2星期內沒發病、第3個星期出去後，病毒陽性，就會造成極大傳播風險。

大陸疾控中心流行病學首席科學家曾光指出，無症狀感染者早就有，現在已不是高峰期，此前在大陸新冠肺炎發病高峰期時，無症狀感染者也是高峰期。現在引起關注，是因確診病例數少了，大家把它當成主要的東西來討論了。

曾光認為，對於無症狀感染者，要做的就是既要從戰略上藐視它，前一段它就被打敗了，目前階段也不會掀起大浪；也要從戰術上重視它，每一例都要重視，特別是對其觀察時間要到位，另外，要發現該患者的「上家」是誰，有沒有「下家」？這些都要靠流行病學情報及時控制，並及時對外公布。

楊占秋表示，大陸現在對民眾實施「健康碼」措施，已起到對相關人群，不論有無症狀的跟蹤監測作用。

楊占秋認為，從不同國家回來的人員，由於不同國家目前流行的新冠病毒類型不完全一樣，症狀也不一樣，有些人在隔離期結束以後才出現症狀。所以大陸在2周隔離期過了以後，比如在第3周或第4周時還要監測，監測國外入境人員，要比監測大陸人員更有意義。

(中時 )