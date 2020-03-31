日本喜劇天王志村健不敵新冠肺炎病逝，享壽70歲，死訊震驚日本演藝圈，如今傳出他遺產高達50億日幣，但突然因病辭世，未來將如何分配遺產也引發議論，此外他曾在出版書籍提及女友懷有他的小孩，但兩人近況不明，若現在出現，財產繼承順位恐將有重大變化。

根據日媒《日刊體育報》報導，志村健主持節目長達33年時間，一年主持酬勞高達3.7億日幣之外，加上「傻瓜殿下」周邊商品開賣，也掀起一波搶購潮，推估生前的財產就至少有50億，不過突然因病辭世，財產分配至今仍無下文，但根據日網分析，財產繼承人將會是2個哥哥，但他在多年前發表的書籍中，曾提及未走紅前曾和女友同居，而且女友還懷有小孩，但礙於周遭親友反對，兩人並沒有結婚，如今母女近況不明，但若此時出現，財產繼承順位將有重大變化。

志村健出道至今緋聞不斷，其中最受關注的就和加藤綾子相差34歲的「父女戀」，據悉志村健曾開出送豪宅，及每個月百萬生活費兩條件，向加藤綾子求婚，但終究未能抱得美人歸。

(中時電子報)