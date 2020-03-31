新冠肺炎疫情肆虐，出門時民眾都須戴好口罩以防病毒傳染，但本月14日卻發生一起悲劇，有名男子因為在排隊結帳時脫下口罩，被一名老翁提醒要戴著，結果心生不滿出手攻擊老翁，導致他經搶救後仍不幸身亡。案件曝光引發熱議，大陸媒體就發現，原來這名冷血男其實有前科的！

14日在中國大陸北京市東城區一間超市，有名郭姓男子在排隊等結帳時脫下口罩，結果被72歲段姓老翁勸告，提醒他應該遵守規定將口罩戴著，結果郭男一氣之下將老翁摔倒在地後，接著用手攻擊他的頭部及頸部，導致老翁送醫搶救，最終仍宣告不治。

綜合陸媒報導，原來郭男是有前科的，16年前曾犯下轟動一時的「北工大女生殺人案」，之後被判無期徒刑，但由於他在獄中瘋狂懺悔，像是積極向受害家屬做出賠償、懇求他們原諒，因此被減刑9次，最終在去年7月被放出來。

看到郭男出獄不到一年再犯殺人案，也讓當時為他辯護的錢列陽律師認為是在縱虎歸山，他說：「很痛苦，當年我救了他一命，最後讓他第2次危害社會，唉。」回憶起當年幫郭男辯護，原本覺得非常成功，但現在看來心裡卻非常不舒服。

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(中時電子報)