財政部為督導公股銀行強化辦理政府各項紓困振興貸款，於30日邀集各公股銀行董事長及總經理，要求各公股銀行應積極辦理紓困貸款措施，以及加強資本支出推動，強化經濟動能。

財政部要求公股銀行公股銀行配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施；加強行員教育訓練，熟稔紓困振興措施之內涵，主動關懷及時協助有需要之企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案；完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，有效協助受影響之企業或個人，及時取得資金協助，順利度過疫情難關。

針對中央銀行政策降息一碼（0.25%），除放款利率應充分反映外，並配合行政院109年3月24日宣布之紓困方案，公股銀行對自用住宅貸款及信用卡、信貸及車貸等消費性貸款利息再減碼。

另鑑於嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延，全球經濟衰退，百業蕭條，影響企業營收及人民消費支出，為維持國內經濟活絡減少停滯，財政部請各公股事業從寬、落實並加速執行資本支出投資，且以國內製造或向國內廠商購買為優先，期帶動各項消費、民間投資等，強化經濟動能。

(時報資訊)