全球新冠肺炎確診病例迄3月30日總數逾70萬人，疫情波及202個國家和地區，中國新聞網報導，抗擊疫情可能演變為持久戰，當前重災區應怎樣做，進入抗疫下半場的大陸又應怎樣做，從大陸抗疫經驗之一，是實現「早發現、早報告、早隔離、早治療」，而這個原則放諸四海皆準。

中新社報導，新冠肺炎疫情震央，或已從歐洲轉移至確診病例逾14萬人的美國。

德國埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉表示，德國打法主要有兩點，一是針對疫情發展步步為營，二是確保可持續，「計畫是起碼（與病毒）打兩年」。

美國麻塞諸塞大學醫學院教授盧山認為，美國在前期採取的封鎖策略比較成功，但因忽略了除大陸以外其他地區的輸入病例，以至於陷入第二波、第三波疫情，並因採用靈敏度較高的檢測方法，確診病例將繼續攀升。

中新社報導，上海外國語大學國際關係與公共事務學院副研究員湯蓓認為，目前還難以判斷德國、美國形成既定模式。她分析說，兩國的防疫策略實際上越來越緊，也不乏矛盾之處。比如德國，雖提出尋找控制病毒傳播和社會經濟運作的平衡，但以兩年為期，「如何評估疫情對其他國家乃至全球的影響」。再如美國，紐約州和聯邦政府在防疫政策博弈，亦說明各州的防疫政策或也取決於其與聯邦政府的關係。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，大陸採取的策略是「希望在最短時間內能夠控制疫情」，歐美國家的想法是「通過比較長時間控制疫情」隨著疫情發展，歐洲國家採取的封城、「限制人群聚集」「呼籲佩戴口罩」等做法已與大陸做法趨近。

中新社報導，湯蓓說，無論是控制疫情相對成功的大陸、新加坡、南韓，還是德國、美國等發達國家，打法萬變不離其宗，即「不能僅依靠治療端來應對疫情」。大陸抗疫經驗之一是實現「早發現、早報告、早隔離、早治療」，而這個原則放之四海而皆準。

報導指出，大陸本土疫情傳播已基本阻斷，但展望全球新冠肺炎疫情結束時，各專家並未給出明確而樂觀答案。張文宏還預測今年10月後或再迎疫情高峰。

南開大學周恩來政府管理學院教授常健說，政府部門需在思維上從以往的「問題解決」轉變為「風險管理」。建議建立不同層級的預案，儲備呼吸機等醫療物資。

據報導，受訪專家表示，各國防疫策略也要因時因勢動態調整。比如疫情早期「外鬆內緊」的新加坡，當境外輸入病例逐漸增加，該國也已通過限制入境、學校停學等「硬核」措施切斷病毒傳播途徑。

(中時 )