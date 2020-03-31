前國民黨員李正皓日前在節目中提及馬來西亞疫情狀況，內容包括馬來西亞開始實行宵禁，更稱大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，深夜在路邊隨便埋葬遺體。該言論引爆大馬網友不滿，李正皓雖貼了數篇道歉文仍止不住網友怒火！桃園市議員「村長」詹江村則直言，李曾一再抹黑韓國瑜，「這次還是踢到鐵板了」！

李正皓日前在東森談話性節目《關鍵時刻》談論關於馬來西亞疫情狀況。他說馬來西亞開始實行宵禁，且大馬警方大張旗鼓抓犯人，為擔心被傳染而強制要犯人戴上口罩；醫護人員隨便用塑膠袋製成個人防護用品。此外，他稱大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，深夜在路邊隨便埋葬。

李正皓這番言論使大馬網友極度不滿，紛紛出征李正皓臉書。李正皓雖發表多篇道歉文，但仍止不住網友怒火！

對此，詹江村在臉書指出，去年李正皓身為國民黨不分區立法委員被提名人，卻一再抹黑國民黨提名人韓國瑜。韓國瑜得不到李正皓的道歉，在李正皓被開除的時候，還有國民黨菁英為李正抱屈！他諷刺表示「你的造謠雖然出神入化，不過這次還是踢到鐵板了！」

(中時電子報)