裕隆(2201)針對車型技術資產進行資產減損，以及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備，致去年大幅虧損244.65億元，達資本額157.29億元的1.55倍，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後公司實收資本額調降至100億元，實收資本額降幅約36.4%。

裕隆30日因有重大訊息待公布，經證交所同意，暫停交易，裕隆昨日下午董事會決議進行減資打銷虧損；裕隆2019年全年虧損244.65億元，每股淨損15.55元。董事會決議通過以特別盈餘公積與減資彌補虧損案。

裕隆公司表示，近年來兩岸經濟情勢不佳，造成汽車市場銷售環境低迷，自主品牌銷售表現未如預期，及考量新冠肺炎疫情持續對產業的影響，公司經與會計師討論後，依穩健保守原則，針對車型技術資產進行資產減損，以及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備。

裕隆指出，本次減資彌補虧損主要目的為改善財務結構、提升未來每股淨值及每股盈餘(EPS)，本案將於2020年6月裕隆汽車股東會提請討論。

(時報資訊)