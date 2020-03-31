封測廠華泰（2329）2019年第四季營運雖轉淡，獲利降至近5季低點，累計全年合併營收仍創175.15億元新高，稅後淨利5.87億元、每股盈餘（EPS）1.06元，除終止連2年虧損，並雙創近4年高點。

華泰董事會亦通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利0.15元，為2000年以來睽違19年再配發股利，盈餘配發率約14.15％，以30日收盤價計算，現金殖利率約1.58％。公司將於6月18日召開股東常會。

受Flash訂單需求下修、電子代工（EMS）需求步入淡季影響，華泰2019年第四季合併營收40.98億元，季減17.55％、年減2.57％。毛利率8.27％、營益率2.46％，低於第三季11.58％、6.31％及前年同期8.65％、1.78％，為近3季低點。

在營收動能趨緩、本業獲利下滑，加上匯損加劇致使業外轉虧影響下，華泰2019年第四季稅後淨利0.45億元，季減81.67％、年減24.71％，每股盈餘（EPS）0.08元，低於第三季0.45元及前年同期0.11元，雙創近5季低點。

觀察華泰第四季各部門績效，封測營收23.54億元，季減19.4％、年減10.74％，營業虧損0.24億元，較第三季獲利2.1億元及前年同期0.2億元轉虧。EMS營收17.44億元，季減14.92％、年增11.17％，營業利益0.62億元，季減43.13％、年減26.15％。

不過，華泰2019年合併營收創175.15億元新高，年增15.32％。毛利率10.12％、營益率4.43％分創近3年、近4年高點，本業終止連2虧。稅後淨利5.87億元、每股盈餘1.06元，較前年虧損1.11億元、每股虧損0.2元大幅好轉，除終止連2虧、並雙創近4年高點。

觀察華泰去年各部門績效，封測營收105.27億元，年增16.77％，營業利益4.04億元，較前年虧損5.31億元大幅轉盈。EMS營收69.87億元，年增13.21％，營業利益3.25億元，年增達59.96％。

華泰2020年2月自結合併營收12.3億元，月增11.62％、年增5.21％。累計1～2月合併營收23.33億元，年減7.55％。展望今年，由於固態硬碟（SSD）需求預期仍將高度成長，公司對今年營運仍審慎樂觀，看好營收仍能成長。

(時報資訊)