汎德永業（2247）公告2019全年營運成果，每股稅後盈餘（EPS）10.2元，連續六年獲利逾一個股本。董事會決議配發現金股利8.4375元，以30日收盤價205元計，現金殖利率為4.12%。

汎德永業2019年合併營收337.5億元，稅後淨利7.3億元，年減約3.5%，每股稅後盈餘（EPS）10.2元，連續六年獲利逾一個股本。近一年多來，BMW陸續發表X7旗艦休旅車、8系列豪華轎跑車等全新車款，並有近10款改款新車上市，Porsche（保時捷）旗下主力車款CayenneCoupe、Macan休旅車及911經典跑車於去年全新改款上市，經銷品牌全車系產品線漸臻齊全下，將帶動新車銷售成長動能。

在維修保養業務方面，2020年「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」與「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」相繼開幕，新據點加入可望增添公司成長動能。

回顧去年，汎德永業2019年新車銷售與維修保養兩大業務都有逾4%的年成長表現，在新車銷售部分，成長動能主要來自進口車在國內車市佔有率的持續深化，以及BMW與Porsche均有多款新車發表上市帶動買氣；維修保養業務方面，隨著BMW與Porsche在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上多個新據點陸續啟用，逐年穩健成長趨勢不變。

展望後市，汎德永業指出，豪華進口車買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，BMW主力休旅車車款持續熱銷中，加上第一季Porsche Cayenne Coupe新車陸續到港，預期將再掀熱銷風潮。2020年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的一年，且隨著電動車產業發展，也將持續引進BMW及Porsche品牌能源車與智能車，預計Porsche首款電動車今年即可在台上市，對公司搶攻國內豪華車市場占有率有全面性的助益。

(時報資訊)