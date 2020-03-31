鴻海（2317）旗下FII工業富聯（601138.SH）公布2019年財報，合併營收4086.97億元（人民幣，下同），年減1.61％，但營益率自4.83％提升至5.16％。歸屬母公司稅後淨利186.06億元，年增達10.08％，每股盈餘（EPS）0.94元，優於前年0.9元。

工業富聯董事會通過2019年股利配發案，擬每股配發現金股利0.2元，較去年0.129元增加，盈餘配發率自約14.33％提升至約21.28％。公司將於5月28日召開股東會。

工業富聯2019年第四季合併營收1288.01億元，季增17.75％、年減2.02％。營益率7.6％，優於第三季4.95％及前年同期6.31％。歸屬母公司稅後淨利84.21億元，季增達78.91％、年增達17.84％，每股盈餘0.42元，優於第三季0.24元及前年同期0.37元。

觀察工業富聯去年3大產業概況，通訊及行動網路設備營收2445.53億元，年減5.63％，但毛利率自11.07％提升至11.17％。雲運算營收1629.22億元，年增6.33％，毛利率自4.17％降至4.02％。科技服務營收6.24億元，年增20.38％，毛利率自32.55％降至32.25％。

以產品類別觀察，工業富聯去年3C電子產品營收4081億元，年減1.16％，毛利率自8.54％降至8.35％。

工業富聯表示，去年公司整體業務平穩，獲利穩中有升，研發費用達94.27億元，年增4.76％，透過工業富聯網平台內部推廣，管理費用年減19.09％。截至去年底已申請及授權專利4276項，主要集中於工業互聯網相關的智慧製造及科技服務領域。

(時報資訊)