高雄市左營區至真路一家小吃部31日凌晨1時許發生打架案，25歲的通緝犯歐姓男子到小吃部飲酒後，要離去時因不滿37歲張姓計程車司機的車輛擋住去路，因而發生口角與衝突。警方獲報到場處理，將打架的歐男及張男依法帶案調查。
警方調查，當時歐姓男子要離開，因不滿張姓司機的車輛擋住他的去路，所以發生口角，歐男持安全帽毆打張男，張男則持電擊棒反擊，導致雙方都有受傷，包含司機的手臂被歐男咬傷，歐男的手部在衝突中受傷，兩人要互告傷害。另張男的計程車車輛擋風玻璃被砸至龜裂。
這場打架也讓歐男的通緝犯身分曝了光，警方當場逮捕歐男，並將涉嫌打架的歐男與張男帶案調查，依傷害罪及毀損罪移送法辦。
至於媒體報導現場發現菜刀，警方說，這是小吃部老闆娘當時在切菜，聽到打鬧聲後，持刀衝到現場查看，而遺留現場，非兩名涉案人持有。警方呼籲，民眾飲酒後要理性，不要仗著酒意鬧事。
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(旺報 )
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