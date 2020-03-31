東京奧運將要延期到2021年7月23日，大韓體育會聲明尊重主辦方決定，但他們男足國家隊可能叫苦連天。奧運男足成員有U23限制(23歲以下, 1997年1月1日之後出生)，延後1年可能讓他們超齡，特別是韓國還有兵役問題。

韓國U23男足在今年1月踢下奧運資格(亞足聯冠軍)，主力球員就是一批1997年出生的國腳。他們指望在奧運奪牌就可免除兵役，如果2021年奧運不放寬規定，他們就無法參賽(每隊只允許3人超齡)，可能成為延期的最大受害者。奧運的其他項目沒有限制年齡，女足也沒有。

煩惱的不只是韓國，澳洲足協率先請求國際奧會(IOC)、國際足總(FIFA)放寬年齡限制(改成U24)，以保障這批國腳的權益。畢竟奧運資格賽是這些人踢的，最後卻無法參賽太不合理。韓國足協日前也跟著提出相同請求。

韓國國手奪牌免役的動力是很有名的，上屆奧運美媒也報導過，這讓他們的射箭隊所向無敵(囊括全部4金, 其中一面是金包銅)，美國神箭手亦自嘆弗如。韓國成年男子需要服役至少21個月。不過也有韓國選手說，他們不介意服役，因為那是國內每個男子的義務。

(中時電子報)