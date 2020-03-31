遠東航空去年爆發無預警停飛，檢調懷疑張綱維涉嫌以假債權掏空遠航22億元資產，更發現張綱維這2天偷偷返回遠航「搬錢」，憤怒的員工眼見這些攸關自己生計的救命錢恐遭搬光，齊聚在公司門口堵張綱維，雙方一度爆發衝突，為防止他落跑，檢方緊急約談張綱維到案，訊後懷疑尚有多名共犯未到案，涉嫌違反證交法、民航法嫌疑重大，有逃亡、串減證之虞，向台北地院聲請羈押禁見，今天上午將開庭審理。

去年12月遠東航空爆發無預警停飛，北檢緊急於12月13日晚間依違反《民用航空法》等案傳喚遠航董事長張綱維到案，翌日凌晨訊後諭知張限制住居、限制出境、出海，今年2月再諭令限制住境、出海8個月。

檢調懷疑，遠航公司不但財報不實，張綱維利用遠航重整成功後，向合作金庫借貸22億元，但張綱維竟藉口防範債權人追債，在2016年7月私自挪用22億元至他個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲遲無法回補，民航局稽查後認為遠航資金問題嚴重影響營運，有財務風險缺失，多次裁罰 。

但張綱維為了躲避民航局的查核，不僅將樺壹等公司旗下長期滯銷的淡水「小坪頂」爛尾樓轉售給遠航，充作合作金庫貸款的擔保品外，還涉嫌偽造債權關係，把私自挪用的款項硬拗成替遠航重整的代墊款，涉嫌掏空。

檢調近日監控張綱維發現，張涉嫌前兩天的周休假期，竟偷返遠航公司「搬錢」，有疑似移轉現金或資產舉動，懷疑張涉嫌洗錢，緊急在今天上午指揮調查局約談張綱維到案，戴口罩的張滿頭白髮，神情憔悴，不發一語，與之前現身時判若兩人。

檢方訊後，以張綱維涉嫌違反證交法財報不實罪嫌；刑法詐欺罪嫌、背信罪、商業會計法、民用航空法、洗錢防制法等罪嫌重大，有逃亡及滅證、串證之虞，且有反覆實行犯罪之虞，當庭逮捕，並聲請羈押禁見。

(中時電子報)