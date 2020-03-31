小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（31日）財經重點。

【1】保費懸崖「跳定」了！ 富邦人壽：今年新契約保費 估掉20％

2020年新契約保費懸崖似乎「跳定」了。富邦人壽執行副總董采苓30日在富邦金法說會表示，業界普遍預估今年新契約保費會掉20％，即整體壽險業全年新契約保費就約1兆元，去年富邦人壽以2,063億元排名業界第一，今年預估降到1,500～1,600多億元。

【2】裕隆一次性勇敢認虧244億

裕隆汽車為甩開發展自主汽車品牌事業帶來財務包袱，30日董事會決議在財報上一次認列244.65億元的鉅額虧損，導致去年每股大虧16.61元，虧損創歷來之最。裕隆強調，認列減損是要讓經營體質更健康，重申會繼續發展納智捷汽車事業。

【3】南山312億拿下 世貿三館地上權

四大壽險競搶世貿三館地上權，最終花落南山。財政部國產署30日公布，南山人壽以312.76億元得標，與底標價266.37億元相比，溢價率為17.4％，並以1.06億元的些微差價氣走出價311.7元的富邦人壽，此標案並創史上最大地上權總價及最大標售面積的紀錄。

【4】全球糧食危機 即將引爆

新型肺炎疫情肆虐造成全球各地人力短缺及物流受阻，令專家擔心一場糧食危機正悄悄形成。聯合國農糧組織（FAO）預警全球糧食供應鏈恐在4、5月出現問題，並呼籲各國勿在此刻採取糧食保護主義。

【5】雙利空夾擊 油價驚見1字頭

沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰爭迄今不見和緩，加上新冠肺炎疫情持續在歐美惡化，對石油需求造成重創，兩大利空夾擊，再度重創國際油價。美國西德州油價周一（30日）盤中曾經驚見一字頭，每桶不到20美元大關，與布蘭特油價同創18年新低。

(中時電子報)