新冠肺炎肆虐，全球都積極研發疫苗、藥物，而振興醫院婦產部醫師李偉浩指出，病毒只要複製過程出錯，就會產生突變，因此靠單一藥物難治療，因此最有效療法是靠自身免疫力將其清除，因此呼籲大家要維持健康作息。

醫師李偉浩在Youtube頻道《健康多1點》中指出，病毒與細菌都會致病，兩者最簡單的區分方式是「細菌較大、病毒較小」。細菌是單細胞體，可單獨存活在自然界，病毒的構造較單純，寄生到宿主身上才有生命徵象。

李偉浩表示，兩者產生的疾病差異，細菌到了人體，就是不斷複製，多了便會傷害身體細胞；但是病毒則是附著在細胞上，再將遺傳物質注射到細胞裡面，與原有的細胞核結合，利用人體工廠製造病毒，因此只要過程出錯，就會產生突變。

李偉浩提到，細菌可用抗生素來治療，但要殺死病毒卻需特定藥物，若病毒突變恐會使藥物無法對目標造成效果，因此治療相對困難。對病毒而言，最有效療法即是靠自身免疫力將其清除。

李偉浩說，就新冠肺炎的輕症來說，靠自身免疫力就能安然度過，但最怕的就是共病症，例如「老年人有慢性病」，因其免疫力不強，而容易被病毒入侵導致嚴重狀況，因此提醒大家，要保持免疫力、維持正常作息。

(中時電子報)