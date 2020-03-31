2007年參加歌唱選秀節目《超級偶像》後發片的江明娟，比賽時就與工作人員「拉拉」傳出蕾絲情，後來慘遭經紀公司阻攔，拉拉索性離職，轉當江明娟的私人助手。2月22日本刊在台北市民生社區，直擊江明娟和一名圓潤可愛的女子十指緊扣，甜蜜指數爆表，這位女子就是當年的緋聞女主角「拉拉」，算起來兩人交往已有12年之久，可謂情比金堅。

2月22日傍晚5點半，忙完早餐店事務後，江明娟隨即自駕白色休旅車載著拉拉，前往約1小時車程的民生社區。下車後兩人一路十指緊扣，過馬路等紅燈之際，還找機會抱抱，非常甜蜜。小倆口隨後轉進一家每人低消6百元的精緻台菜餐酒館，與友人會合用餐；席間大夥邊吃邊聊，氣氛十分愉悅，兩個小時一晃眼就過了。

到了8點40分，酒足飯飽的一行人，帶著笑容走出餐廳，江明娟還一時興起，抱起友人的小孩逗弄。眾人在門口繼續小聊了一會，待拉拉低頭向友人的小孩道別後，江明娟再度牽起女友的手，散步前往停車地點，一同返回溫暖的家。

等候過馬路的空擋，拉拉從背後深情環抱江明娟，十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)