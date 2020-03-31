自小和弟弟相依為命的江明娟，由養母撫育長大，為了討生活，曾在夜市擺攤賣衣服，也當過高爾夫球桿弟和冷氣裝修工人，人生歷練非常豐富。打扮中性的她，2007年參加選秀節目《超級偶像》第一季，演唱資深中性女歌手潘美辰的歌曲而大放異彩，出道後更被唱片公司封為「人生情歌手」，與《超級偶像》同屆的選手黃文星合組「明星二人組」，在夜市走唱推銷專輯《無論如何都愛你》。

淡出歌壇多年的江明娟，2016年砸下120萬元，在台北市木柵區經營早餐店。2月5日中午，本刊就看到戴著口罩的她與女友「拉拉」，在店內親切地招呼客人、送上親手製作的餐點，直至下午1點打烊後，才拉下鐵門休息。

江明娟曾在受訪時透露，因演藝圈收入不穩，才頂下朋友的早餐店，現在月營收約有40萬元，今年還預計開分店，目前正在緊鑼密鼓地裝潢中。據身邊友人透露，江明娟和相戀12年之久的拉拉，在去年「同婚法」通過後，已有結婚計畫，算是事業愛情兩得意，可喜可賀。

2010年江明娟和黃文星一起宣傳唱片，還搞笑拿著明星花露水合照。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)