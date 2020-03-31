觀光局主秘子害約僱員工染疫，事後該員工又傳染5歲兒，整件事在交通部長林佳龍下令徹查，有了初步的了解。原來該員工在管制區接待高官子，一路陪同完成入關、檢疫相關程序。輔大助理教授周偉航酸爆，為什麼走管制區要人陪啊？「是腳在抖喔」。

整件事爆發至今，直相逐漸曝光。人本文渣昨在臉書上說，經洽桃機公司經內政部移民署查明，該主管之子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。

不過，觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完一般通關程序並陪同走出管制區，實無必要，且有違一般旅客服務比例原則。

交通部也查出，離開管制區後，因觀光局主管駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其子喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

人本文渣評論此事直言，觀光局主秘奧斗(出局)，不過他不解，為什麼走管制區要人陪啊？是腳在抖喔。

(中時電子報)