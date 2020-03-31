高盛分析師30日表示，新冠肺炎疫情爆發導致的原油價格暴跌，將使石化產業重新洗牌，朝精簡化發展，但也增加了未來供應短缺的風險。

隨著疫情進一步惡化，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的價格戰毫無緩和跡象，原油價格30日再次大幅下跌；與此同時，全球各地的煉油廠已被迫停產，因需求大幅下降，交易商和分析師紛紛下調需求預估。

高盛在一份報告中指出，如果煉油廠關閉導致管道堵塞，庫存無法增加，緩沖減少，並使風險迅速向石油短缺的方向逆轉；報告還稱，這進而將導致石油短缺，從而推動油價超過高盛設定的2021年每桶55美元的目標。

高盛方面說，這可能會改變整個產業的競合關係，大型石油公司將整合業內最好的資產，當該行業走出低迷時，剩下的企業數量更少，但質量更高，惟資金短缺的情況仍將存在。

高盛還表示，約占全球需求中的每日1600萬桶的通勤者和航空公司的需求可能永遠無法恢復到過去的水平；高盛補充稱，上游產業可能損失約每日500萬桶的供應能力。

(旺報 )