日本喜劇泰斗志村健29日晚間23時10分因新冠肺炎病逝，享壽70歲，與他在綜藝節目《志村動物園》共事16年的「嵐」成員相葉雅紀，強忍哀痛，於昨晚發文追悼這位老搭檔，「無法接受這個事實，什麼話都說不出，志村先生教了我很多，只有感謝。與志村先生在一起的時光是我的寶物，想和他一起度過更多時間。」

相葉雅紀昨晚發文悼念志村健。（圖／翻攝自網路）

相葉雅紀一開始在《志村動物園》只是普通成員，在志村健的的提議下，他於日本各地展開動物園修行，逐漸累積人氣，最終獲得晉升，成為節目主持人。志村健提攜後輩不遺餘力，相葉雅紀表示，志村健一直推著什麼都不懂的他往前進，腦海中盡是他溫柔的笑容，「如果看到這樣的我，志村先生也無法安息，但我還是好悲傷。為了讓志村先生安息，我會一點一點前進的。衷心祈禱冥福。一直以來真的非常感謝。」

同為「嵐」成員的櫻井翔在主持新聞節目《news zero》時，也提及因為相葉雅紀的關係，志村健在嵐出道不久便前往觀賞他們的演唱會，「演唱會結束後我們去和志村先生打招呼，他看相葉的時候就像看自己的兒子，看其他成員就像看兒子的朋友一樣，當時我們真的很高興，現在也依然會想起他那時的笑容……真的感到很悲痛。」

櫻井翔（右一）透露因為相葉雅紀（左二）的關係，志村健曾看過嵐的演唱會。（圖／彭子桓攝）

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(中時電子報)