新冠肺炎疫情肆虐美國，導致全美境內確診病例突破10萬大關，也造成民生物資不足的窘境。近日一名女子就前往超市大掃貨，但一旁的正義魔人看到後就瘋狂怒罵，女子自覺無辜便在臉書發文揭露真相，呼籲大家面對人事物時，可以不要預設立場，善待他人。

綜合外媒報導，這名女子名為惠塔克（Stephanie Rhymer Whitaker），來自俄亥俄州，日前她出門購買物資時，總計在2間超市花了1100美元，所買的東西幾乎把整台車子都塞滿，身旁一名女性看到後便罵她是「囤貨婊子」，惠塔克聽完後心裡非常不好受，於是在臉書發文揭露真相。

惠塔克在臉書發文表示，雖然她確實花了大把錢購買物資，但她並沒有清空整個貨架，只是依照清單上的內容去拿，而這份清單來自6個不同的家庭，有幼兒家庭、單親家庭、從事醫療事業家庭等等。

為了幫助這些家庭，惠塔克回家後還必須花3個小時在自家車庫分裝，之後挨家挨戶地送，而她從超市買來的物資，自己只留下垃圾帶、沙拉、馬鈴薯以及啤酒而已。

惠塔克也提到，發這篇貼文的目的不是想責怪誰，而是希望大家在面對事情時可以不要預設立場，她說：「我們不知道人家經歷了什麼，或是他們要去哪裡，也希望大家可以善待彼此。」

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(中時電子報)