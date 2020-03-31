空軍士官蔡學良12年前在靶場中彈身亡，軍方咬定他是含65K2步槍自戕結案，但本刊調查，蔡學良的口中沒有煙硝反應，被指稱為凶器的步槍上更沒驗出唾液，當時的法醫卻草率結案，最新鑑定報告更顯示致命的並非65K2步槍。

想起2008年5月8日，也就是蔡學良出事當天，當日中午11時許，蔡學良從部隊打電話回家，表示母親節即將來臨，要媽媽去訂間好一點的餐廳慶祝，但掛上話筒沒多久，旋即接到蔡學良在靶場中槍的消息。

尤瑞敏原以為只是輕傷，連忙從高雄鳳山搭計程車前往台東，車子開約1小時，行經屏東縣枋寮鄉又接到部隊電話，表示已將蔡學良送醫，隔沒多久竟接到愛子喪命的噩耗，而事後調閱監視器發現，現場同袍是在蔡學良血流乾後，才將他送醫。

蔡學良遭槍擊致命，家屬調閱當時送醫畫面，指控軍方在死者血流乾後才送醫。（圖／宋岱融攝）

事發後，軍方咬定蔡學良打靶時「口含65K2步槍自裁」，並聲稱在遺體旁發現遺書，內容寫著「只是今天突然想死，就這樣而已」。信件末端則自稱「思想怪異的兒子，感謝母親生養之恩。」

即使該把65K2步槍上未驗出蔡學良的指紋唾液，口中更沒有煙硝反應，尤瑞敏更認為遺書上並非兒子的字跡，連墨水都與他身上的筆不符，但軍醫卻只依遺書和現場目擊者證詞，草率認定是自戕致命。

國防部發言人史順文表示，本次模擬測試是依家屬所請託，委由李俊億教授進行步槍模擬測試實驗，國防部尊重本次模擬測試結論，家屬現已聲請民事再審與刑事重啟偵查，由台東地檢署分案偵辦中，國防部將全力配合司法機關偵辦，並提供相關卷證資料，如有違法事實也絕不袒護。

即使案發現場疑點重重，當時的法醫仍判定蔡學良是含槍自戕。（圖／宋岱融攝）

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