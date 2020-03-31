今天鋒面接近，中部以北、東半部、南部山區有局部雨，僅南部平地多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，今晚降雨機率大幅提高，明天(4/1)起另一波東北風南下，北台灣濕涼有雨，周四(4/2)降雨範圍擴大、雨勢明顯變大，氣象局模式(GFS)模擬顯示，低層水氣帶在台灣附近徘徊，一直到下周二(4/7)都有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，明天另一波東北風南下，氣溫下降，北台灣濕涼；降雨部分，北部、東半部有局部短暫雨，中部偶有局部短暫雨。周四下雨範圍擴大、雨勢明顯。周五東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮說，周六至下周一(4/4~4/6)東北風又略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼；北部、東半部有雨，中部也有局部短暫雨。據氣象局模式模擬顯示，低層水氣帶持續在台灣附近徘徊，北台灣「清明時節雨紛紛」的情境會持續至下周二。

氣象局模式(GFS)模擬顯示，低層「水氣帶」持續在台灣附近徘徊(右圖)，北台灣「清明時節雨紛紛」的情境，持續至下週二(7日)尚無改變的跡象。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」專欄)

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(中時電子報)