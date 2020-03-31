大陸人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿近日表示，受新冠肺炎疫情影響，今年大陸GDP增速很難實現6％的目標；他建議，鑑於目前大陸經濟面臨的巨大不確定性，今年不再設定GDP成長目標。

(旺報 )