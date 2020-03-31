陸學者建議 今年不設GDP增長目標 08:392020/03/31 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸學者認為，今年疫情嚴峻，大陸應暫停設定GDP成長目標。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿近日表示，受新冠肺炎疫情影響，今年大陸GDP增速很難實現6％的目標；他建議，鑑於目前大陸經濟面臨的巨大不確定性，今年不再設定GDP成長目標。 (旺報 ) #大陸 #目標 #今年 #gdp #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 新冠肺炎另類影響 英國人改變消費習慣 13:072020/03/30 國際 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 13:372020/03/30 生活 蘋果跟美國疾管局合作 推出新冠肺炎網站與APP 13:552020/03/30 科技 新冠肺炎疫情延燒 中市東協廣場6間舞廳暫停業 14:132020/03/30 社會 新冠肺炎死亡人數再添2名 累計達5人 15:072020/03/30 生活 《興櫃股》普生新冠肺炎試劑向台TFDA申請上市 14:322020/03/30 財經 兩岸熱門新聞 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 日本護衛艦和大陸漁船在東海相撞 - 兩岸 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 全球抗疫或成持久戰 專家建言調整打法 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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