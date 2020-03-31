投資人看好政府將推出更多激勵措施，及受到醫療保健股與科技股上漲帶動，周一華爾街股市勁揚逾3%。投資人進場撿便宜，著眼於經得住防疫舉措衝擊的股票。

周一收盤，道瓊工業指數漲690.7點或3.19%，為22,327.48點。標普500指數漲85.18點或3.35%，為2,626.65點。那斯達克指數漲271.77點或3.62%，為7,774.15點。惟三大指數仍較2月高點下跌逾20%。

標普500指數11大類股全面收高。醫療保健股大漲4.67%，漲幅最大，嬌生（Johnson & Johnson）漲8%、雅培（Abbot Laboratories）漲6.41%帶來提振。美國政府擬資助嬌生正在開發的新冠狀病毒疫苗，以建立足夠產能。雅培的新冠狀病毒診斷檢測產品獲得美國主管機關批准。

科技股亦漲逾4%，蘋果、臉書等五大科技股齊揚，微軟飆升逾7%，為標普500指數帶來最大的提振。費城半導體指數勁揚3.8%，英特爾大漲5.96%，輝達漲5.09%，應材漲4.99%。

媒體報導，在推出三套紓困振興方案以減緩新冠肺炎大流行造成的經濟衝擊後，美國政府正在研議推出第四套激勵方案，規模可能超越上周完成立法的2兆美元紓困案。

(時報資訊)