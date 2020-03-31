前國民黨員李正皓日前在節目中提及馬來西亞疫情狀況，內容包括馬來西亞開始實行宵禁，更稱大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，深夜在路邊隨便埋葬遺體。該言論引爆大馬網友不滿，要李正皓道歉，李昨終在節目中道歉，但沒想到李正皓道歉竟讓大馬網友喊讚，連李都直呼沒想到是這樣結果，太訝異了。

對於失言風波惹議，李正皓昨在政論節目道歉後，並在臉書發文表示，這幾天他的公開留言或私訊收到許多大馬朋友的抗議，各種類型都有，當然髒話什麼都免不了。但他覺得沒關係，畢竟身為公眾人物，本來就該更小心的使用自己的公眾影響力，如果犯錯了，本來就該承擔。

但讓李正皓感到意外的是，在節目道歉後，他竟然收到許多大馬朋友私訊，都在為之前的氣話道歉，他太訝異了，大馬朋友真的很直率、真誠！謝謝因為這次的事件，讓他上了一課，也讓他重新認識大馬。祝福世界、祝福大馬早日脫離疫情，這個時候我們唯一的敵人不是彼此，是病毒。

李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

底下大馬網友也紛紛留言表示，「我是馬來西亞人，我認可事情必須有始有終，既然李先生點起了火，那麼現在他也親自多番道歉，也包括在電視節目中道歉。我認為事情應該告一段落，我相信李先生得到該有的啟示，馬來西亞人民的不滿也得到了李先生正面的回應，我個人接受李先生的道歉，也希望馬來西亞網民可以接受李先生的道歉，畢竟我們不能網絡霸凌，也該展現馬來西亞人應有的熱情和善良」。

還有網友表示，「我是該節目的老觀眾了，對節目中的來賓也很熟悉。你可以公開在節目上面道歉，真的是很有擔當的人。這一點至少是馬來西亞目前為止沒有幾個公眾人物會做得到的。所以大家說真的今晚都氣消了啦，也有豎起大拇指稱讚你的。加油」、「道歉接受，你至少贏得我們的尊重，但我還是要說，金正恩的髮型不適合你，下次別再剪這髮型了」、「一人做事一人當，做的非常好。接受你的道歉」。

網友留言。（摘自李正皓臉書）

(中時電子報)