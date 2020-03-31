新冠肺炎疫情肆虐全球，隨著病例越來越多，許多專家都發現，這病毒相當狡猾，有時需驗到3、4次才能驗出陽性，或是在測出陰性後又反陽。根據耶魯大學印度裔科學家Lokesh Sharma與大陸聯合研究報導指出，患者就算已沒有症狀，但最長仍需8天時間才能把病毒排出，顯示出新冠病毒為何難以獲得控制。

根據美國《Science Daily》報導，美國耶魯大學印度裔科學家Lokesh Sharma與中國人民解放軍總醫院，針對16例區間為2020年1月28日至2月9日、年齡中位數為35.5歲的新冠肺炎患者進行研究，之後發表於《美國呼吸和重症監護醫學雜誌 （American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine）》。

Lokesh Sharma表示，痊癒患者需要經過至少兩次連續的聚合酶鏈反應（PCR）測試確認陰性病毒狀態後才能出院，之後每隔幾天，對這16例痊癒患者進行咽拭子收集樣本並進行分析，發現即使這些人在症狀緩解後，仍有一半的患者仍在排除病毒，意味著他們身上還有病毒，而更嚴重感染的人，排除病毒的時間會更長。

Lokesh Sharma指出，從研究結果可以發現，輕度新冠肺炎患者在接受治療後，症狀消失，但有多達8天身上仍有冠狀病毒，保持傳染性的時間為1至8天。因此人民解放軍總醫院的研究人員謝李欣（Lixin Xie）建議，請在康復後再將隔離期延長兩周，確保不會感染其他人。

Lokesh Sharma強調，研究傳達了一個訊息，就是即使確診者接受治療後症狀恢復，但可能仍具有感染性，因此對無症狀者及近期恢復的患者，應要以一樣方式的對待。

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(中時電子報)