在警方及銀行員工耐心勸說下，成功阻詐。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市蔡姓男子去年10月在臉書認識陳姓女網友，陳女介紹高報酬投資Line管道，在投資21萬元後，又被要求因獲利須繳22萬元稅金，他27日前往銀行欲匯款時，機靈黃姓行員察覺有異，認定是詐騙遂通報警方，成功幫蔡男保住血汗錢。

台中市豐原警分局指出，27日中午12時許，台中市華南銀行(西豐原分行)發生一起假美金投資詐騙案，幸在行員機警反映及豐原派出所員警耐心勸說下，成功讓47歲蔡姓男子免於詐騙，保住約22萬元。

蔡男去年10月於臉書認識陳姓女網友，兩人相談甚歡，今年1月初，陳女介紹高報酬投資管道，並請蔡男將自稱香港亨達證券公司客服人員加入Line好友。

蔡男起初投資美金7000元(約台幣21萬元)，客服人員11日傳訊息通知共賺取美金6萬9400元(約台幣200萬元)，但客服人員以香港稅務規定收益大於港幣5000元，需繳交個人所得稅率12％為由，要求蔡男再轉帳美金7488元(約台幣22萬元)，才能將收益領回。

蔡男不疑有詐，遂依指示前往匯款，黃姓行員發覺稅金竟比投資金額還高，且蔡對投資細節語焉不詳，諮詢165反詐騙專線，也認定應碰上詐騙，於是通報警方。

豐原派出所警員廖婉凌及許祖昊獲報後趕赴現場，廖員向蔡解釋，正規投資管道不會以私人Line帳號作為客服管道，會以電話方式並全程錄音向顧客說明，訊息內容：「確保投資者信息無誤客服人員禁止接聽電話」就有違常理；此外，客服人員只強調投資高報酬，但標的及項目內容為何，均簡單帶過，讓人嚴重懷疑真實性。蔡男在警方及黃姓行員勸說下，才相信受騙，十分感謝警方及銀行協助及提醒。

所長許明達表示，詐騙集團常利用民眾貪小便宜心態，藉由Line等通訊軟體遊說投資高報酬標行騙，他提醒民眾應謹慎理財並選對投資管道才是王道，保持警覺，勿任意加入不明群組及投資案，有疑慮可撥打110或165尋求專業諮詢，以免成為詐騙集團眼中肥羊。

(中時 )