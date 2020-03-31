大陸人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿近日表示，受新冠肺炎疫情影響，今年大陸GDP增速很難實現6％的目標；他建議，鑑於目前大陸經濟面臨的巨大不確定性，今年不再設定GDP增長目標。

馬駿坦言，保持原來所預計的6％的GDP增長速度是不可能的；他同時也表示，實現4％至5％增速的難度也很大，更有很多經濟學家預測大陸經濟增速可能降到百分之二點幾、一點幾等，可能性也很高，因為，最後對經濟的影響主要取決於歐美疫情的發展。

馬駿分析，如果確定具體的GDP增長目標，到底要用多少財政資源和金融資源來刺激經濟，才能達到目標，這不可預測；如果在巨大不確定的情況下，確定GDP成長目標，尤其，要達原訂的6％左右，很可能實現不了，很可能把宏觀政策綁架，最後被迫搞「大水漫灌」。

馬駿強調，如果設定一個不切實際的GDP成長目標，地方政府的反應往往就是大搞基建，要上投資，但實際上這些基建投資一般都是資本密集型，對解決就業問題、失業後的民生問題來說，短期內沒有幫助。

(旺報 )