醫學專家不斷警告，新冠肺炎疫情可能週期性復發，而這意味著就算未來幾個月能控制，它也可能在秋天捲土重來。

據FOX8新聞網和《富比士》（Forbes）雜誌30日報導，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在白宮簡報會中說，第二波新冠肺炎疫情佷可能在秋天爆發。

(中時電子報)