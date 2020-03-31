尼克老闆多蘭(James Dolan)成為第一個染上新冠肺炎的球團老闆，美媒諷刺他「長久以來第一次讓球迷這麼高興。」尼克球團上周六發布多蘭染病隔離的消息，球迷紛紛在網路貼圖慶祝(以及嘲笑)。

「叫他用病毒去交換兩支選秀籤以及更多的病毒。」「奧克利振奮！」「沒症狀還能驗，有錢人特權。」「新冠病毒也希望他賣了球隊。」

美國電台主持人Mike Francesa看不下去：「拜託大家別這麼沒品，不要為這種事開心好嗎，這太糟糕了。沒人該為其他人染病而感到開心。」

多蘭多年來把尼克隊當成生財工具，球場表現屢屢讓球迷失望，而且聽不進反對意見，被外界稱為「北美職業聯盟最爛的老闆」。球迷曾因在場邊大喊「賣掉球隊吧」而被多蘭轟出球場。

其實多蘭這次也做了一些好事，他拿出100萬美元，支付麥迪遜花園廣場(也是他管理的)員工的薪資直到5月3日，讓他們停賽期間仍有薪水。尼克聲明指出多蘭的症狀十分輕微，隔離期間仍繼續掌控球隊事務。

(中時電子報)