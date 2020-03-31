力達-KY(4552)2019年每股盈餘為3.22元，力達-KY自結前2月合併營收為3.39億元，年減56.48%，隨著大陸生產動能逐漸恢復正常，世界各地政府擴大量化寬鬆政策、加碼疫情補助及減稅降費等刺激措施，以期在疫情控制見曙光後，預計逐季恢復正常動能。

力達-KY主要產品為活塞機、螺桿機、渦旋機，營收佔比分別為30.1%、53.6%及13.7%，其中螺桿及渦漩比重如期明顯成長，F系列及兩級壓縮等高效變頻系列佔螺桿整體從2018年29.6%成長至35%，惟去年受到行業競爭及貿易戰對內需產生的衝擊，工業製造需求較為減緩，故加速外銷推動有成，以分散區域風險，外銷比重較2018年的13.2%增加至20.9%，尤其以亞洲佔比11.3%為最多，今年仍持續內外銷並進，外銷仍以最有潛力的東南亞及南亞市場為優先布局。

力達-KY 2019年合併營業收入為54.26億元，較2018年下降28.1%，營業毛利為11.03億元，較2018年下降38%，營業利益為5.5億元，較2018年下降55.6%，稅後盈餘為3.73億元，較2018年下降51.5%，每股盈餘為3.22元；每股淨值為43.6元，公司董事會決議每股配發現金股息1.7元，以3月30日收盤價計算，殖息率逾6%。

力達-KY表示，2019年毛利率為20.3%、營業利益率為10.2%及稅後盈餘為6.9%，獲利率較去年下降，主要為去年年初調降產品售價平均約5%，今年產品價格暫無調降計畫。

力達-KY近年擴大資本支出為實現公司長期營運及空壓機行業轉型目標，去年成功研發E系列永磁變頻螺桿機並正式上市，打造螺桿輕量化的經濟型款式，加速取代活塞式的應用，此外去年在兩級壓縮變頻螺桿銷售亦有亮眼表現，銷售數字較2018年成長78%，較受中大馬力行業應用的青睞，今年研發重點放在螺桿主機75P及100P馬力的自製，目標為年底前滿足螺桿主機70%自製率。

除持續延伸既有產品線的規格外，在新產品部分，力達-KY主力研發無油螺桿和低壓螺桿，力達新廠目前完工進度約50%，預計於2021年上半年正式啟用，將全力生產及發展主流螺桿市場。

力達-KY表示，大陸新型冠狀病毒肺炎疫情於春節期間爆發，受到大陸整體製造業生產暫緩，各銷售端經銷商(除湖北省外)，已陸續於2月底復工、3月恢復正常出貨，惟現況疫情擴散至歐美及其他地區，全球經濟展望復甦仍待疫情控制，上半年總體經濟備受考驗，隨著大陸生產動能逐漸恢復正常，世界各地政府擴大量化寬鬆政策、加碼疫情補助及減稅降費等刺激措施，以期在疫情控制見曙光後，預計逐季恢復正常動能，整體工業製造業生產會快速回復成長力道。

(時報資訊)