美國肺炎疫情仍然未見和緩，大漲3天後的美股於上周五快速拉回，台股雖然開低、最深跌283點，卻是開低走高，顯示市場恐慌賣壓已大幅減輕，主要是台股經過多次融資減肥洗禮，中小型股的籌碼已相當安定。

不過，本周只有3個交易日，清明連假有4天，理論上多頭買盤不會太強(成交量萎縮)，因為美國疫情尚未獲得控制，股市影響變數較多，是以大內高手(大資金內資)在連假前不會有太大動作，即使中實戶會進場，也應是以搶短線為主；好現象是，因為中小型股的賣壓都減輕了，本質好的個股已不會像之前連續重挫(偏向量縮整理)。

整體來看，美股因為還有疫情干擾故波動會較大，台股若能在此期間逐漸安定下來，可望形成V行反彈之「右肩平台」整理，周一低點9415點是在量縮下獲得支撐，可視為區間平台低點，後續行情將落在9400~9900區間震盪，整理後再攻萬點。(倫元投顧提供)

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